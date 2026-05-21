El boxeador Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo de Julio César Chávez, recuperó su libertad el jueves 21 de mayo de 2026 luego de ser vinculado a proceso por violencia familiar y lesiones.

El arresto de Omar Chávez, registrado en el Registro Nacional de Detenciones, ocurrió el miércoles en la carretera Culiacán‑Navolato y derivó en su traslado al penal de Aguaruto.

Durante la audiencia inicial, un juez otorgó la suspensión condicional del proceso, medida que permitirá al hijo de Julio César Chávez continuar el procedimiento en libertad bajo restricciones específicas.

Situación jurídica de Omar Chávez

Tras su detención, Omar Chávez fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto.

Durante la audiencia celebrada este jueves, un juez de control determinó que existían elementos para vincularlo a proceso por presuntamente agredir físicamente a una mujer, identificada como su pareja sentimental o esposa.

Sin embargo, el boxeador no permanecerá en prisión preventiva, ya que su defensa se acogió a la suspensión condicional del proceso.

Esta medida le permite llevar el proceso legal en libertad, siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones impuestas por el juzgador para garantizar la seguridad de la víctima y el seguimiento del caso.

Detalles de la detención de Omar Chávez según el Registro Nacional

El arresto del hijo de la leyenda Julio César Chávez quedó formalmente asentado en el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según la ficha técnica, la captura fue realizada por la Policía Estatal Preventiva el miércoles 20 de mayo a las 8:53 horas.

El operativo tuvo lugar en la carretera Culiacán a Navolato, a la altura del kilómetro 9.5, en la localidad de Aguaruto.

El reporte oficial especifica que la detención ocurrió en las inmediaciones del Complejo de Seguridad Pública, en un punto ubicado entre el Servicio Médico Forense (SEMEFO) y el Juzgado Federal.

Al momento de ser interceptado por las autoridades, Chávez Carrasco vestía una camisa de manga larga a botones color azul, pantalón de mezclilla y tenis negros.

En el registro, a Omar Chávez se le describe físicamente como un hombre de 1.80 metros de estatura, complexión delgada, tez morena clara y cabello corto castaño.