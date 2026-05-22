Julio César Chávez se pronunció públicamente tras la detención de Omar Chávez por presunta violencia familiar y lesiones contra su pareja.

De acuerdo con el pugilista, fue ella quien comenzó la agresión, refiriéndose a la implicada como una pareja “tóxica” en la relación con su hijo, Omar Chávez:

“Esta muchacha en un arranque le pegó una cachetada al Omar y el Omar la empujó, ¿me entiendes? Y ya la muchacha dijo que la había golpeado y que esto y que lo otro, ¿me entiendes? Entonces, se hizo una... ¿Cómo se dice? Una... Bola de nieve”. Julio César Chávez, exboxeador mexicano

Según el campeón mexicano, el caso “ya está cerrado” y Omar Chávez está de regreso en su casa. Esto a pesar de que su hijo tiene que presentarse a audiencia el próximo lunes 25 de mayo.

Audiencia de Omar Chávez definirá situación legal del boxeador

La detención de Omar Chávez tuvo lugar el pasado miércoles 20 de mayo en la carretera Culiacán-Navolato.

Durante su audiencia inicial, la defensa del boxeador solicitó la suspensión condicional del proceso, por lo que Chávez pudo quedar en libertad siguiendo ciertas medidas cautelares.

Omar Chávez entrenando. (@omarchavezz)

Será en la próxima audiencia de Omar Chávez que se definirá si mantiene la libertad o serán implementadas nuevas restricciones .

Por su parte, Julio César Chávez sostuvo que, en el pasado, advirtió a su hijo la parte conflictiva que tenía su pareja:

“La verdad es tener una pareja conflictiva, una pareja tóxica, ¿me entiendes? Pero pues era el gusto de ellos, siempre se lo dije”. Julio César Chávez, exboxeador mexicano

El campeón hizo especial énfasis en que la situación entre Omar Chávez y su pareja escaló tanto que llegó al ámbito legal.

Sin embargo, cabe destacar que el caso gano rápida notoriedad debido a los antecedentes del boxeador, tales como adicciones al alcohol, al juego y las sustancias.

Omar Chávez fue ingresado a una clínica de rehabilitación en Tijuana en noviembre de 2025.