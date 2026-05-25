Omar Chávez volvió a estar en la escena pública por situaciones ajenas al boxeo que provocaron que fuera detenido y trasladado a un centro penitenciario, el pasado 20 de mayo de 2026.

Tras superar ese momento y recuperar su libertad, Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez ha estado muy activo en las redes sociales comunicando cómo se siente física y emocionalmente.

“Very good (muy bien)” dijo sentirse Omar Chávez al aparecer en un video en su cuenta de Instagram, mientras realizaba algún tipo de entrenamiento.

Omar Chávez, quien espera volver pronto a pelear, confió en que pronto estará en su mejor forma y así lo expresó en el video.

“Tranquilo que vamos de prisa. Todos los días poquito mejor, hasta que lleguemos a estar en forma” Omar Chávez, boxeador

Omar Chávez luce reflexivo tras recuperar su libertad

Reflexivo ha estado Omar Chávez en sus redes sociales, a través de las cuales ha compartido mensajes que reflejan su sentir después de recuperar su libertad.

“Hay gente que te admira, pero nunca te elogiará por tener miedo de hacerte más grande aún” Mensaje compartido por Omar Chávez

“Confió en mi camino, confío en mi proceso, confío en lo que soy” Mensaje compartido por Omar Chávez

Omar Chávez recuperó su libertad (Michelle Rojas)

¿Por qué fue detenido Omar Chávez?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo en Culiacán a Omar Chávez y vinculado a proceso por violencia familiar y lesiones.

El arresto, ejecutado por la Policía Estatal Preventiva, se registró en la carretera Culiacán-Navolato y quedó asentado en el Registro Nacional de Detenciones.

El boxeador de 36 años de edad fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto, pero recuperó su libertad el jueves 21 de mayo de 2026.

Un juez otorgó la suspensión condicional del proceso, medida que permitirá al hijo de Julio César Chávez continuar el procedimiento en libertad bajo restricciones específicas.