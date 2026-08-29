El Real Madrid vs Inter de Milán será el partido más atractivo en la Jornada 1 de la Fase de Liga de la Champions League, que se jugará del martes 8 al jueves 10 septiembre.
La UEFA publicó las fechas de los partidos de los calendarios de ocho duelos de cada uno de los 36 equipos, dos días después del sorteo de la Fase de Liga en Mónaco.
Así se jugará la Jornada 1 de la Fase de Liga de la Champions League:
Jornada 1
Martes 8 de septiembre de 2026
- AEK Athens vs LASK
- Club Brugge vs Aston Villa
- Borussia Dortmund vs Villarreal
- Porto vs Manchester City
- Lille vs Real Betis
- Real Madrid vs Inter de Milán
Miércoles 9 de septiembre de 2026
- FC Barcelona vs Feyenoord
- Stuttgart vs Viking
- Liverpool vs Atlético de Madrid
- PSG vs Slovan Bratislava
- Sporting CP vs Galatasaray
- Napoli vs Arsenal
Jueves 10 de septiembre de 2026
- Fenerbahçe vs Roma
- PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk
- Como vs Leipzig
- Bayern Múnich vs Bodø/Glimt
- Manchester United vs Sabah
- Slavia Praha vs Lens
Real Madrid inicia su camino rumbo al título de la Champions League
El martes 8 de septiembre de 2026 inicia la Fase de Liga de la Champions League con 6 partidos, en el que además del Real Madrid vs Inter de Milán, destaca la visita del Manchester City al Porto.
- AEK Athens vs LASK
- Club Brugge vs Aston Villa
- Borussia Dortmund vs Villarreal
- Porto vs Manchester City
- Lille vs Real Betis
- Real Madrid vs Inter de Milán
FC Barcelona, Atlético de Madrid y PSG entran en acción en la Fase de Liga
El miércoles 9 de septiembre de 2026 toca el turno al FC Barcelona y Atlético de Madrid de debutar en la Fase de Liga de la Champions League.
El PSG, campeón vigente también se estrena en la Champions League.
- FC Barcelona vs Feyenoord
- Stuttgart vs Viking
- Liverpool vs Atlético de Madrid
- PSG vs Slovan Bratislava
- Sporting CP vs Galatasaray
- Napoli vs Arsenal
El cierre de la Jornada 1 de la Fase de Liga de la Champions League
Con los debuts del Bayern Múnich y Manchester United, cierra la Jornada 1 de la Fase de Liga el jueves 10 de septiembre.
Jueves 10 de septiembre de 2026
- Fenerbahçe vs Roma
- PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk
- Como vs Leipzig
- Bayern Múnich vs Bodø/Glimt
- Manchester United vs Sabah
- Slavia Praha vs Lens