Directivos del PSG bajaron al vestidor para presionar al árbitro durante el medio tiempo del partido ante Real Madrid, el cual fue válido por la Ida de los octavos de final de la Champions League.

Según medios españoles como Marca, Nasser Al-Khelaïfi y Leonardo de Araújo, presidente y director deportivo del PSG, respectivamente, bajaron al vestuario durante el medio tiempo para presionar al árbitro Daniele Orsato.

Lo cual no deja de ser sorprendente, pues a esas alturas del partido no había existido ninguna acción polémica que ameritara tal acción, la cual, obviamente, no está permitida.

Sin embargo, en el PSG desmintieron estos señalamientos al negar que Nasser Al-Khelaïfi y Leonardo de Araújo hayan encarado al árbitro central y sus asistentes.

¿Reclamos del PSG rindieron frutos?

Esta escandalosa polémica en Champions League cobra relevancia debido a que el PSG tuvo un penalti a favor ante el Real Madrid, el cual falló Lionel Messi.

Además, Casemiro y Mendy, del Real Madrid, fueron amonestados , de modo que no estarán en el juego de vuelta ante PSG por acumulación de tarjetas preventivas.

Sin embargo, hay que decir que el penalti cometido a Kylian Mbappé fue muy claro , así como las amonestaciones, por ende, el trabajo de Daniele Orsato resultó adecuado en estas acciones.

Pero más allá de esto, no deja de ser polémico el trascendido de que los dirigentes del PSG bajaron a los vestuarios.

Real Madrid recibe al PSG en la Vuelta de los octavos de final

Será el próximo 9 de marzo cuando el Real Madrid reciba al PSG en el Estadio Santiago Bernabéu a fin de dirimir la Vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Aunque sería descabellado descartar al Real Madrid, lo cierto es que el PSG cuenta con un jugador desequilibrante y definitivo como Mbappé, quien hizo el gol del gane en la Ida.