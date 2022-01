Carlos González, delantero del Club Tigres, se disculpa por cantar el himno del Club Universidad Nacional previo al encuentro ante los norteños correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2022.

Carlos González, delantero del Club Tigres, fue captado por las cámaras de televisión cantando el himno de la Universidad Nacional Autónoma de México, previo al juego por la Jornada 3.

El paraguayo, quien jugó en el Club Universidad Nacional durante tres años, de 2019 a 2021 , fue reventado en redes sociales por seguidores del club regio por este acto, y por el mismo medio, intentó disculparse.

“Veo que mucha gente se molestó por el hecho de que se me veía entonando el himno de Pumas. No es faltarle al respeto a la institución que defiendes, mi compromiso y profesionalismo, jamás estará en duda con el club que apostó por mí como lo es Tigres” Carlos González

Los Pumas tienen como costumbre entonar el himno de la UNAM, cadena vez que saltan al campo de juego en los partidos de la Liga MX, y González lo recordó, aunque haya provocado polémica.

“No mezclen las cosas, no porque no me ha ido bien en el club, significa que me tengan que reventar como de costumbre”, aseguró en redes sociales.

Carlos González también prometió que habrá mejoría: “Los goles caerán y siempre los festejaré con todos ustedes”.

¿Por qué González cantó el himno de Pumas?

Finalmente, Carlos González explicó el por qué cantó el himno de la UNAM. “Los compañeros que tenía al lado me preguntaron si me había aprendido la canción y les dije que sí. No sabía que me estaban grabando. Pido perdón a la gente que se ofendió”.

La acción de Carlos González no cayó nada bien entre los fans del Club Tigres, pues para muchos reflejó que el susodicho sigue teniendo un cariño especial por el Club Universidad Nacional (Pumas).

¿Qué hizo Carlos González en el Club Universidad Nacional?

El delantero guaraní Carlos González, llegó a los Pumas, procedente del Club Necaxa en el 2019.

En cinco torneos con los universitarios, jugó 94 partidos, y marcó un total de 34 goles , disputando la final del Clausura 2020, en la que su equipo, cayó ante el Club León.

Con el Club Tigres, a González no le ha ido de igual forma, en 39 juegos, ha marcado sólo 8 tantos.