A Carlos Salcedo no le duele que lo hayan separado del Club Tigres, hecho que ocurrió hace unos días tras insinuar su adiós del conjunto universitario.

Si se pensaba que Carlos Salcedo estaría muy deprimido al ya no ser considerado por el Club Tigres, para el juego de este día ante los Pumas del Club Universidad Nacional.

Se estaba equivocado. El defesa central ya tiene la mente en otro lado, en el Toronto FC., que según sitios especializados en transferencias, ésta ya se cerró por la cantidad de 5 millones de dólares (102 millones de pesos).

Salcedo no se había dejado ver desde que Miguel Herrera anunció que ya no continuaría en el equipo, “porque ya no tiene la cabeza aquí”, razón por la cual ya no viajó a la Ciudad de México para disputar el juego ante los Pumas.

El defensa central reapareció en sus redes sociales, donde le encanta exhibirse, junto a su promotor Gonzalo Vargas, cenando en un lujoso restaurante de Monterrey, con la leyenda: “Hasta el final como uno”.

Carlos Salcedo se va de Tigres. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Por qué se va Carlos Salcedo del Club Tigres?

Desde finales del torneo anterior, Carlos Salcedo comenzó a dejar entre ver, que ya no quería seguir en los Tigres, a pesar de que tiene contrato hasta el final del año.

El defensa y su promotor, iniciaron rumores de que había ofertas en el futbol de Alemania, España, Italia, y Turquía . Ninguna se concretó

Los rumores crecieron y cuando la directiva negó que hubiera una oferta concreta, Carlos Salcedo en sus redes sociales, horas antes del juego ante el Club Querétaro, escribió en Twitter que era “El último baile” , despidiéndose del equipo.

Pasaron días sin que hubiera acercamientos, hasta que en la semana el futbolista y su agente se reunieron con la directiva encabezada por Mauricio Culebro. El siguiente paso fue separarlo del plantel, ya que su cabeza no está en la Liga Mx.

Carlos Salcedo, despreocupado.

¿A dónde se quiere ir Carlos Salcedo?

El destino de Carlos Salcedo sería el Toronto FC., club canadiense pero que juega en la Major League Soccer de los Estados Unidos . Fue fundado en el 2005, siendo campeón en el 2017.

A nivel internacional, fue subcampeón de la Concacaf en el 2018, cayendo en la final ante el Club Deportivo Guadalajara .

El actual técnico es el exentrenador de la selección de los Estados Unidos, Bob Bradley, y tendrá como compañeros a gente como Omar González, ex del Atlas, el antiguo capitán de la selección estadounidense Michael Bradley, y a futuro al italiano Lorenzo Insigne.