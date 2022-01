Fans de Club Tigres tunden al ex jugador y comentarista, Kikín Fonseca por sus críticas hacia Florian Thauvin y él les responde.

Y es que Kikín Fonseca mencionó que Florian Thauvin “llevaba seis meses de vacaciones”, pues cabe recordar que el jugador galo ha estado fuera por lesión.

Sin embargo, luego de dicho comentario, los fans le respondieron con una fotografía de hace años cuando Kikín Fonseca militaba en Club Tigres.

En la fotografía se observa a Kikín comiendo palomitas en la banca y no teniendo actividad en la cancha, por eso las críticas no se hicieron esperar.

Pero, Kikín Fonseca no se quedó callado y respondió que siempre dio todo de sí mismo cuando pudo tener minutos en la escuadra felina.

Pero eso si, me quede muy tranquilo por qué cada que me dieron oportunidad de jugar le metí todos los 🥚🥚. Abrazo 👍 https://t.co/HcNXaf5VQX

Pese a ser uno de los refuerzos bomba y el jugador mejor pagado de toda la Liga MX, Florian Thauvin no ha dado los resultados que se esperan.

Y es que las múltiples lesiones que ha sufrido lo han mantenido alejado de las canchas durante varios partidos.

El ex jugador del Olympique de Marsella ha visto acción en 7 partidos y solo 4 de ellos los ha jugado como titular, por lo que está muy por debajo de lo que se esperaba.

Cabe recordar, que su última lesión ha sido complicada, pues de acuerdo con los informes médicos, no ha progresado de la mejor manera.

“Sufrió desgarro grado 1 del músculo bíceps femoral de la pierna derecha. Su pronóstico de recuperación va de 2 a 3 semanas”, fue lo que informó oficialmente Tigres en aquel momento. Sin embargo la evolución de Thauvin parece ser bastante más lenta y compleja”, comunicó el parte médico.

Con un polémico penal de último momento, Club Tigres consiguió el triunfo sobre Pumas y en ese sentido, Miguel Herrera se dijo tranquilo por los resultados.

“Ahí vamos. El equipo no va a bajar los brazos. Me deja tranquilo que físicamente el equipo está bien. Creo que en un partido tan parejo era la diferencia, hacer un gol más. Empatamos y no nos conformamos, justo premio para los muchachos”

Miguel Herrera