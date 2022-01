Andrés Lillini, técnico del Club Universidad Nacional, no quiso meterse en problemas con el arbitraje, “porque luego salen con que todo es correcto”, aunque el penalti que le marcaron a favor el Club Tigres, y provocó su derrota haya sido muy dudoso .

Eso sí, reconoce que: “El penalti es una fuerte puñalada de la que hay que levantarse rápidamente. No nos podemos caer”.

El Club Universidad Nacional cayó ante Club Tigres, con un penalti de último minuto, una acción donde el jugador universitario tocó primero el balón y con la inercia de la fuerza se llevó al delantero francés André-Pierre Gignac.

Andres Lillini (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Andrés Lillini sobre la derrota frente a Club Tigres

El entrenador argentino del Club Universidad Nacional, Andrés Lillini quiso ser cauto, para que no lo sancionen: “En una conferencia de prensa no puedo hacer ni decir muchas cosas, pero no creo que haya algo tendencioso” en el trabajo del árbitro Oscar Mejía .

Pidió que sus superiores en el club actúen, en todo caso, “por encima mío hay gente en el club que saben de estas cosas” y que tendrán, según señaló, que enviar las observaciones al titular de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio.

Andrés Lillini, DT de Pumas

Andrés Lillini lamenta las fallas

Sobre el juego ante los Tigres, Andrés Lillini manifestó que “fallamos muchas situaciones de gol. Ahora hay que volver a las bases”.

Tenemos dos semanas sin actividad, hasta jugar con Tijuana. Hay que hacerles saber a los jugadores que ellos lo pueden hacer posible, llevamos nueve goles”.

Andres Lillini (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Lo primordial, después de la derrota, es que “hay que devolverles la confianza, en el área se debe de regresar a tener agresividad ofensiva. Cuando hacemos goles somos un mejor equipo, cuando fallamos terminamos defendiendo, y muy atrás”.

Lo que lo deja mal, “fueron los últimos 20 minutos del segundo tiempo, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. El equipo retrocedió, no es que la defensa haya retrocedido, sino el equipo. Hay que aprender de esto porque con Xolos nos puede pasar lo mismo”.