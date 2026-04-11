Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner renovarán su rivalidad el domingo 12 de abril en la final del Masters de Montecarlo, con el ranking número 1 en juego. Transmiten ESPN y Disney+.
- Partido: Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner
- Fase: Final
- Torneo: Masters de Montecarlo
- Fecha: Domingo 12 de abril de 2026
- Horario: 7 horas
- Transmisión: ESPN y Disney+
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: Hora para ver la final del Masters de Montecarlo
A partir de las 7 de la mañana del domingo 12 de abril, se enfrentan Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner en la final del Masters de Montecarlo.
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: Canal para ver la final del Masters de Montecarlo
ESPN y DIsney+ transmitirán el partido Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner en la final del Masters de Montecarlo.
Así llegan Carlos Alcaraz y Jannik Sinner a la final del Masters de Montecarlo
Jannik Sinner, cuatro veces campeón de torneos de Grand Slam, recuperará el primer puesto si vence a Carlos Alcaraz, ganador de siete títulos de Grand Slam y campeón defensor de Montecarlo.
Carlos Alcaraz lidera el cara a cara con Sinner 10-6 de cara a su novena final. Ambos jugadores buscan el título 27 de sus carreras
- Sinner alcanzó su primera final en Montecarlo al derrotar el sábado por 6-1, 6-4 a Alexander Zverev por octava vez consecutiva.
- En su semifinal, Alcaraz eliminó a la esperanza local Valentin Vacherot por 6-4, 6-4, y cerró con una sublime dejada.