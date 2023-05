Canelo Álvarez afirmó que en su mente está conseguir lo que ningún otro boxeador ha logrado en su carrera y el miedo no es algo que lo detenga, ya que no conoce esa sensación.

De cara a su pelea contra John Ryder del próximo sábado en el estadio Akron de Guadalajara, el Canelo Álvarez indicó que el encuentro será tomado con toda seriedad, porque quiere afrontar nuevos retos.

Del rival, John Ryder, el Canelo dijo: “Será difícil, es zurdo, saca golpes medio raros, es un poco extraño su modo de pelear. No tiene nada que perder y eso lo hace un rival muy peligroso”.

No le genera miedo subirse al ring: “Yo no tengo miedo. El miedo no existe para mí, desconozco esa sensación”.

Canelo Álvarez va por nuevos retos

Canelo Álvarez viene de vencer por decisión a Gennady Golovkin, antes perdió ante el ruso Dmitry Bivol. Esas dos peleas que no han dejado muy satisfechos a los aficionados al Canelo. Dicen que viene de salida.

Pero el tapatío asegura que viene nuevos retos: " Por una pelea que perdí y porque no se pudo dar la pelea contra Golovkin en tiempo y forma, no quiere decir que estoy de salida”, dijo.

Aseguró que es un hombre que va por nuevos retos: “Arriesgue mucho con Bivol , y eso demuestra que no estoy en mi zona de confort, quiero lograr cosas que ningún otro y claro, existe la posibilidad de perder, pero me siento muy bien”.

Canelo Álvarez no ha podido ir a su casa

Canelo Álvarez lleva una semana en Guadalajara, su cuidad natal, pero no ha podido ir a su casa, ver a su familia, debido a que se está preparando para la pelea.

“El que esté aquí todo mi familia me motiva, nunca me ven ni por televisión porque se ponen nerviosos” , mencionó.

Y no ha podido ir a su casa: “Estuve concentrado en un lugar especial, no pude ir ni a mi casa. Quise hacer las cosas como se hace en otros lugares, concentrarme al 100 por ciento y se han hecho las cosas bien”.

