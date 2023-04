David Faitelson tundió a Canelo Álvarez luego de que el tapatío arremetió contra Juan Manuel Márquez y hasta lo llamó envidioso.

Y es que, todo comenzó cuando Juan Manuel Márquez tundió a Canelo Álvarez y le dijo que su próximo rival, John Ryder, el cual enfrentará en Jalisco , no representaba ningún reto.

“A mí me gustaría que (Canelo) enfrentara a David Benavidez, que es el número uno, el retador oficial. ¿Para qué darle la vuelta al asunto? ¿Para qué tanto brinco, si el suelo está tan parejo?”, dijo.

No obstante, Canelo le respondió de manera contundente al pugilista que era envidioso por cuestionar a su rival-

“Siempre ha sido un envidioso, no sé por qué… Sus palabras no me afectan, no las tomo en cuenta”, aseguró Canelo.

David Faitelson tunde a Canelo Álvarez

Por otro lado, el periodista David Faitelson, quien es bien conocido por ser uno de los más grandes críticos de Canelo Álvarez, lo tundió y aseguró que Juan Manuel Márquez estaba por encima de él.

“No sé a qué tipo de “envidia” se refiere “El Canelo” Álvarez. Para mí, al menos, Juan Manuel Márquez sigue ligeramente arriba del “Canelo” en la lista de los mejores boxeadores mexicanos de la historia…”, escribió en su cuenta de Twitter.

David Faitelson y su relación con Canelo Álvarez

No es ningún secreto, que David Faitelson y Canelo Álvarez no llevan una buena relación, pues las críticas del periodista han molestado mucho al tapatío.

Incluso, en una entrevista con Adela Micha, confesó que le hacía sentir repulsión, luego de todas las cosas negativas que dijo sobre él: “El Faitelson me hace vomitar,es culero y todo”, dijo.

Cabe recordar, que Canelo se quiere reponer del último descalabro contra Dmitry Bivol, estas son las estadísticas de su carrera:

Peleas: 62

Victorias: 58 | 39 por la vía del nocaut

Empates: 2

Derrotas: 2

