El peleador ruso, Dmitry Bivol, con quien Canelo Álvarez cayó por decisión unánime, arremetió contra el mexicano.

Y es que, Bivol aseguró que Canelo dio muchas excusas sobre las razones por las cuales perdió , pues el tapatío dijo que tenía problemas en el brazo. Cabe recordar, que fue intervenido quirúrjicamente.

“¿Por qué no en 168 libras? En 168 ya no hay más excusas. Escuché algunos pretextos, que dijo que no era su división de peso, luego dijo que no tuvo un buen campamento de entrenamiento y luego dijo el problema del brazo. Sería bueno en 168, ahí ya no habría excusas”, dijo Bivol para Fino Boxing.

Por otro lado, Dmitry Bivol agregó que Canelo sí tuvo la posibilidad de la revancha, pero prefiirió no utilizarla.

“No sé exactamente algo sobre la revancha con Canelo. Tengo la meta de ser indiscutido, prefiero pelear por cinturones. Canelo tuvo la opción de revancha y no la utilizó”, agregó.

Dmitry Bivol sobre la próxima pelea de Canelo Álvarez

El ruso, Dmitry Bivol mencionó que Canelo podría pelear en mayo contra él, pero el tapatío prefirió al inglés, John Ryder.

“Ahora va a pelear de nuevo con alguien que no. No sé si quiera pelear conmigo o no, pero no estoy dispuesto a esperarlo. Tengo mi propia meta. Si quisiera, podríamos pelear, lo pudo hacer antes y lo pudo hacer en mayo”, aseguró el ruso.

Canelo Álvarez y su próxima pelea

Canelo Álvarez peleará contra John Ryder en Jalisco, el inglés lleva 4 triunfos consecutivos y sin duda alguna promete ser un auténtico espectáculo.

“Estoy listo para regresar a casa y defender mis títulos, en el lugar donde nací, donde nació mi historia y con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año, voy a pelear por Jalisco y a celebrar la grandeza de nuestra tierra” , dijo Canelo en un video publicado por el gobernador Enrique Alfaro.

