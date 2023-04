Juan Manuel Márquez, ex campeón mundial de boxeo, y quien ha sido de los más fieros críticos con Saúl Canelo Álvarez, ya recibió contestación del tapatío.

El Canelo llamó resentido, envidioso y le dijo podrido de la cabeza al Dinamita Márquez, cansado de todo lo que dice de él.

La última crítica de Juan Manuel Márquez al Canelo Álvarez, fue sobre su próximo rival, John Ryder, al que enfrentará en el estadio Akron, casa del Club Chivas, el 6 de mayo .

Juan Manuel Márquez definió al inglés como un boxeador que no “significa ningún reto”, dando a entender que Canelo le da la vuelta a los rivales de prosapia.

“A mí me gustaría que (Canelo) enfrentara a David Benavidez, que es el número uno, el retador oficial. ¿Para qué darle la vuelta al asunto? ¿Para qué tanto brinco, si el suelo está tan parejo?”, dijo.

Y eso enfureció al Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez, harto de Juan Manuel Márquez

Saúl Canelo Álvarez contestó las críticas que le ha hecho Juan Manuel Márquez, al respecto sobre que el tapatío le rehuye enfrentar a rivales de calidad.

El Canelo Álvarez explotó contra Juan Manuel Márquez: “siempre ha sido un envidioso, no sé por qué… Sus palabras no me afectan, no las tomo en cuenta”.

Para el Canelo Álvarez, Juan Manuel Márquez sólo le causa, “lástima. Qué mal que un peleador mexicano no acepte lo que hace otro mexicano. No hay que ponerle mucha atención a personas como él, que están podridas de su cabeza”.

Enrique Alfaro y Saúl “Canelo” Álvarez (Cortesía)

¿Contra quién peleará Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez se enfrentará contra John Ryder de Inglaterra, el 6 de mayo en el estadio Akron, en Zapopan, municipio de Guadalajara, Jalisco.

El Canelo expondrá los cinturones de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial (CMB), Federación Internacional (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ryder es monarca interino del peso supermediano, avalado por la OMB.

