La pelea entre Canelo Álvarez y John Ryder está a menos de dos meses de marcar el regreso del pugilista tapatío a México, para defender sus campeonatos de peso supermediano.

Los boletos del retorno de Canelo Álvarez a Jalisco para enfrentar a John Ryder salieron a la venta este martes 21 de marzo con precios que llegan hasta los 51 mil pesos .

Si estás planeando ser parte del evento más grande del boxeo en México para este 2023, con sede en el Estadio Akron, podrás hacerlo comprando la entrada más barata con un costo de 420 pesos .

O bien, si sueñas con ver a Canelo lo más cerca posible y vivir las acciones en el encordado lo más cerca posible, puedes adquirir un lugar en ringside por 51 mil 200 pesos .

Te recomendamos apresurarte, pues las entradas están a punto de agotarse. A continuación, la lista completa de precios de Ticketmaster y el mapa con la ubicación de los asientos:

51 mil 200 pesos

46 mil 200 pesos (Diamante)

41 mil 200 pesos (Platino)

36 mil 200 pesos

26 mil 200 pesos (Platino)

8 mil 200 pesos

7 mil 700 pesos

7 mil 200 pesos

6 mil 600 pesos

6 mil pesos

5 mil 400 pesos

4 mil 800 pesos

4 mil 200 pesos

3 mil 600 pesos

3 mil pesos

2 mil 400 pesos

mil 800 pesos

mil 080 pesos

720 pesos

420 pesos

Entradas para Canelo Álvarez vs John Ryder, mapa del evento. (Captura de Pantalla / Captura de Pantalla)

Canelo Álvarez se llevará una bolsa más pequeña que su retador por pelear en México

Canelo Álvarez regresa a su tierra luego de más de una década, y consagrado como uno de los mejores libra por libra en los últimos años, para enfrentarse a John Ryder el próximo mes de mayo.

Sin embargo, el jalisciense tuvo que sacrificar dinero para que la pelea terminase por concretarse en México, así lo confirmó previo a la contienda.

“A veces no se trata del dinero, a veces es por el orgullo y este es el momento. No tengo que decir cuánto voy a perder, porque no me importa. Me siento bien de pelear en casa y me siento orgulloso”, comentó.

De acuerdo con reportes, Canelo se pudo haber embolsado cerca de 200 millones de pesos por pelear con Ryder en cualquier otro lugar del mundo.

Canelo Álvarez (John Locher / AP)

Canelo Álvarez vs John Ryder: Datos del partido

Canelo Álvarez vs John Ryder

Sábado 6 de mayo

Estadio Akron

Guadalajara, Jalisco

