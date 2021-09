Saúl ‘Canelo’ Álvarez rompió el silencio tras el pleito que protagonizó junto a Caleb Plant en su primer careo previo a la pelea que sostendrán el próximo 6 de noviembre .

Fue a través de sus redes sociales donde el Canelo advirtió a Caleb Plant para que no vuelva a hablar de su madre bajo ninguna circunstancia.

“No hables de mi mamá”, escribió el pugilista mexicano, quien provocó un ligero corte en el rostro de Caleb Plant tras esquivar el golpe que le lanzó el estadounidense.

Don’t talk about my mom. pic.twitter.com/f1HQlEfUUE

Posterior al encontronazo que sostuvieron ambos pugilistas durante el careo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez reveló que fue lo que le dijo Caleb Plant que lo hizo perder el control.

En entrevista con ESPN, Canelo señaló que no le gusta tener ese tipo de actitudes y que todo iba bien hasta que el estadounidense mencionó algo de su mamá.

“Estábamos diciéndonos cosas. Me empezó a decir y yo le contestaba, pero ya cuando me dijo la mala palabra metiéndose con mi mamá -me dijo ‘motherfucker’- ahí es cuando ya me enojé. Puedes decirme lo que quieras a mí, pero ¿mi mamá que tiene qué ver?”

Canelo Álvarez