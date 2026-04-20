Cam Schlittler, lanzador derecho de los Yankees, se prepara para su debut en Fenway Park contra los Red Sox el jueves 23 de abril de 2026, aunque reveló que su familia ha recibido amenazas de muerte por parte de aficionados de Boston.

El pitcher de 25 años, originario de Walpole, Massachusetts, aseguró que no involucrará a la policía y que está listo para enfrentar un ambiente hostil.

Schlittler ya demostró carácter en la postemporada de 2025, cuando lanzó ocho entradas sin permitir carreras ante los Red Sox.

Cam Schlittler descarta ir a la policía por amenazas de fans de Red Sox

Cam Schlittler compartió las amenazas de fans de Red Sox, con el troleo habitual de los seguidores y no ha sentido la necesidad de involucrar a la policía en el asunto.

“La mayoría de los aficionados normales ni se preocupa. Son solo esos fanáticos acérrimos que no tienen nada más en sus vidas aparte del béisbol, y el hecho de que yo juegue para los Yankees lo empeora para ellos” Cam Schlittler, lanzador derecho de los Yankees

Schlittler ha respondido con grandes juegos

En el pasado, durante la serie de comodines de la Liga Americana del 2025 ante Red Sox, Cam Schlittler respondió con una actuación dominante ante la hostilidad de los fans rivales.

Se convirtió en el primer lanzador de postemporada con al menos ocho entradas sin permitir carreras y 12 ponches sin conceder una base por bolas, y llevó a Yankees a una victoria 4-0 que sentenció la serie ante Boston.

En la actual temporada, Schlittler ha tenido aún más éxito. El jugador de 25 años tiene marca de 2-1 con efectividad de 1.95 en cinco juegos. Suma 36 ponches en 27 innings y dos tercios.

Se espera una gran batalla Yankees vs Red Sox en Fenway Park de Boston, (@RedSox)

Espera un ambiente hostil en la casa de los Red Sox

Cam Schlittler está listo para lo que le espera, pero no está nervioso por eso, aunque espera a tipos de su edad o un poco más jóvenes, sentados afuera del bullpen gritando lo que sea y tirándole cosas.

“Eso es más o menos lo que espero. Así que sé que los muchachos están entusiasmados con eso y yo también estoy entusiasmado”, sentenció.