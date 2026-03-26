El Opening Day 2026 de las Grandes Ligas enfrentó en un nuevo duelo a los San Francisco Giants en contra de los New York Yankees, el cuál terminó con victoria 7-0 a favor de los visitantes.

El duelo entre Giants y Yankees prometía ser una batalla de estrategias con lanzadores de élite que buscaban darle la primera victoria a sus respectivos equipos, pero los de Nueva York fueron los triunfadores de dicho encuentro.

Marcador Final: Giants 0-7 Yankees

¿Cómo fue la victoria de Yankees sobre Giants en las Grandes Ligas?

Los Yankees iniciaron con una ventaja temprana de 5-0 sobre los Giants en la segunda entrada tras un rally que incluyó un triple de Trent Grisham y sencillos remolcadores de Jose Caballero y Ryan McMahon.

El zurdo Max Fried se llevó la victoria para los Yankees, mientras que el as de los Giants, Logan Webb, cargó con la derrota tras permitir las primeras carreras del encuentro y finalmente terminaron por perder el encuentro celebrado en el Oracle Park.

Cabe mencionar que el partido marcó el debut oficial del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS) en temporada regular.

Yankees abren la temporada con triunfo ante Giants en el Opening Day 2026. (Jeff Chiu / AP)

¿Cuándo es el próximo partido de Giants y Yankees en las Grandes Ligas?

Los Giants y Yankees completarán su serie de tres juegos en San Francisco en las siguientes fechas:

Viernes 27 de marzo

Giants vs Yankees | 14:35 horas, tiempo del centro de México

Sábado 28 de marzo

Giants vs Yankees | 17:15 horas, tiempo del centro de México

Los equipos descansan el jueves 26 de marzo antes de concluir la serie de tres juegos.