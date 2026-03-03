El luchador mexicano, Penta Zero Miedo se convirtió en campeón intercontinental de la World Wrestling Entertainment (WWE) tras vencer a Dominik Mysterio.

El hecho histórico de Penta Zero Miedo se llevó a cabo en la edición de este lunes 2 de marzo en el programa Monday Night Raw de la WWE.

¿Cómo fue la victoria de Penta Zero Miedo en WWE?

Con el Bankers Life Fieldhouse como escenario, Penta Zero Miedo derrotó a Dominik Mysterio, que sigue ostentando el Megacampeonato de la Triple A, el cual defenderá en Rey de Reyes en un par de semanas.

Penta Zero Miedo y Dominik Mysterio dividieron el dominio de la lucha en el inicio de la misma, intercambiando castigos y ambos dieron cátedra de sus movimientos aéreos dentro y fuera del ring.

Al final, Penta pudo aplicar un Mexican Destroyer, para vencer a Dominik, quien no recibió ayuda por parte de Finn Bálor y JD McDonagh, respectivos compañeros del autoproclamado “el mejor de los Mysterios”.

Luego de varios intentos, el oriundo de Ecatepec pudo ganar su primer título de la WWE, empresa a la que llegó en enero de 2025 y logrando la aceptación del público que lo ovacionó por toda la arena.

Penta Zero Miedo se convierte en campeón intercontinental. (captura)

¿Quién es Penta Zero Miedo, el luchador mexicano de la WWE?

Penta Zero Miedo es un luchador mexicano que nació el 26 de febrero de 1985 (41 años) en Ecatepec, Estado de México, y que ahora forma parte de la WWE. Se desconoce su identidad real.

Penta Zero Miedo debutó en la WWE el lunes 13 de enero de 2025 en la primera pelea de la noche en RAW, función que se llevó a cabo en San José, California.

Chad Gable fue el primer rival de Penta Zero Miedo en la WWE, al que logró vencerlo en una lucha donde ejecutó una impresionante Mexican Destroyer.