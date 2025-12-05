Betis vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 15 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del equipo culé.

El FC Barcelona defenderá la cima de LaLiga en la cancha del Betis, un partido complicado para el equipo blaugrana.

Betis vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de LaLiga

A pesar de jugar como visitante, el FC Barcelona es favorito para ganar en la Jornada 15 de LaLiga al Betis.

Betis vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de LaLiga

Betis recibirá al FC Barcelona con esta posible alineación, en la Jornada 15 de LaLiga.

Portero

Álvaro Valles

Defensas

Aitor Ruibal

Marc Bartra

Natan

Valentín Gómez

Mediocampistas

Marc Roca

Pablo Fornals

Sergi Altimira

Delanteros

Antony

Cucho Hernández

Abde

FC Barcelona pondrá esta posible alineación en la cancha del Betis en la Jornada 15 de LaLiga.

Portero

Joan García

Defensas

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Eric García

Alejandro Balde

Mediocampistas

Frenkie De Jong

Pedri

Ferran Torres

Lamine Yamal

Delanteros

Lewandowski

Raphinha

Betis vs FC Barcelona: Fecha y hora para ver el partido de la Jornada 15 de LaLiga

Betis recibe al FC Barcelona en la Jornada 15 de LaLiga, partido programado para jugarse el sábado 6 de diciembre de 2025.

A las 11:30horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Betis vs FC Barcelona, en la continuación de la Jornada 15 de LaLiga.

Betis vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Betis vs FC Barcelona, el sábado 6 de diciembre.

Partido: Betis vs FC Barcelona

Fase: Jornada 15 de LaLiga

Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025

Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Benito Villamarín

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 15 de LaLiga?

El FC Barcelona venció 3-1 al equipo Alavés en la Jornada 14 de LaLiga, para mantenerse en la cima de la competencia.

Con la victoria, el FC Barcelona llegó a 37 puntos en LaLiga, uno más que el sublíder Real Madrid.

Betis, rival del FC Barcelona en la Jornada 15 de LaLiga, enfrentó a Sevilla en su Clásico del torneo, partido que ganó con marcador de 2-0.

Los tres puntos ganados como visitante, le sirvieron al Betis para llegar a 24 puntos en el lugar 5 de la tabla de posiciones.