La NFL continúa su Semana 17 con el partido clave Bears vs 49ers. Consulta la hora y canal para ver el duelo sobre el emparrillado de Santa Clara.

Partido: Bears vs 49ers

Semana de la NFL: 17

Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Levi´s Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

Bears vs 49ers: Hora para ver el partido clave rumbo a los Playoffs de la NFL

La Semana 17 de la NFL crece en intensidad cuando 49ers reciba a los Bears en punto de las 19:20 horas, tiempo del centro de México, el domingo 28 de diciembre.

Bears vs 49ers: Canal para ver el partido clave rumbo a los Playoffs de la NFL

Las señales de Disney+ y ESPN transmitirán el partido Bears vs 49ers.

¿Cómo llegan 49ers a la Semana 17 de la NFL vs Bears?

George Kittle, ala cerrada de los 49ers está en duda debido a una lesión de tobillo para el partido contra los Bears, clave para la ubicación de los equipos de cara a los Playoffs de la NFL.

Los 49ers (11-4) aseguraron un lugar en los Playoffs 2025 de la NFL la semana pasada, pero aún están en la lucha por el título divisional en el Oeste de la Conferencia Nacional.

Con victorias en casa sobre Chicago (11-4) y Seattle (12-3) en las próximas dos semanas, los 49ers asegurarían la ventaja de jugar en casa y tendrían la oportunidad de ganar el Super Bowl en su propio campo el 8 de febrero de 2026.

¿Cómo llegan los Bears a la Semana 17 de la NFL vs 49ers?

Chicago Bears ya tienen su boleto para los Playoffs 2025 de la NFL, y podrían conseguir el titulo divisional de la NFC Norte en la Semana 17.

Una victoria de Bears sobre 49ers le daría el título divisional a la escuadra de Chicago. Además, un derrota de Packers frente a Ravens también les daría ese logro.