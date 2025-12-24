La Semana 17 de la NFL llega con grandes emociones rumbo a los playoffs y te compartimos la guía completa incluidas las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 16 de la NFL, en la que Bills, Jaguars, Chargers y 49ers clasificaron a Playoffs , continúan las acciones con la Semana 17 de la temporada.
NFL Semana 17: Horario y dónde ver los partidos del jueves 25 de diciembre
La Semana 17 de la NFL arranca con la visita de los Cowboys a los Commanders, el jueves 25 de diciembre.
Así se jugarán los tres partidos de Navidad el jueves 25 de diciembre.
Cowboys vs Commanders
- Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas
- Sede: Estadio del Noroeste
- Transmisión: Netflix
Lions vs Vikings
- Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025
- Horario: 15:30 horas
- Sede: U.S. Bank Stadium
- Transmisión: Netflix
Broncos vs Chiefs
- Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025
- Horario: 19:15 horas
- Sede: Arrowhead Stadium
- Transmisión: Fox Sports
NFL Semana 17: Horario y dónde ver los partidos del sábado 27 de diciembre
La actividad de la Semana 17 de la NFL continúa el sábado 27 de diciembre con dos partidos.
Texans vs Chargers
- Semana 17 de la NFL
- Fecha: Sábado 27 de diciembre de 2025
- Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Ravens vs Packers
- Semana 17 de la NFL
- Fecha: Sábado 27 de diciembre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
NFL Semana 17: Horario y dónde ver los partidos del domingo 28 de diciembre
La mayoría de los partidos de la Semana 17 de la NFL se juegan el domingo 28 de diciembre.
Steelers vs Browns
- Semana 17 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: 5
Jaguars vs Colts
- Semana 17 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Seahawks vs Panthers
- Semana 17 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Cardinals vs Bengals
- Semana 17 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Buccaners vs Dolphins
- Semana 17 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Patriots vs Jets
- Semana 17 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Saints vs Titans
- Semana 17 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Giants vs Raiders
- Semana 17 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025
- Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Eagles vs Bills
- Semana 17 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 5 y Fox Sports
Bears vs 49ers
- Semana 17 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025
- Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 17: Hora y canal para ver el Monday Night
Con un partido termina el lunes 29 de diciembre la actividad de la Semana 17 de la NFL, en el Monday Night, un duelo muy esperado en México: Dolphins vs Steelers.
Rams vs Falcons
- Semana 17 de la NFL
- Fecha: Lunes 29 de diciembre de 2025
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+