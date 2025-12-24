La Semana 17 de la NFL llega con grandes emociones rumbo a los playoffs y te compartimos la guía completa incluidas las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 16 de la NFL, en la que Bills, Jaguars, Chargers y 49ers clasificaron a Playoffs , continúan las acciones con la Semana 17 de la temporada.

NFL Semana 17: Horario y dónde ver los partidos del jueves 25 de diciembre

La Semana 17 de la NFL arranca con la visita de los Cowboys a los Commanders, el jueves 25 de diciembre.

Así se jugarán los tres partidos de Navidad el jueves 25 de diciembre.

Cowboys vs Commanders

Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas

Sede: Estadio del Noroeste

Transmisión: Netflix

Lions vs Vikings

Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025

Horario: 15:30 horas

Sede: U.S. Bank Stadium

Transmisión: Netflix

Broncos vs Chiefs

Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025

Horario: 19:15 horas

Sede: Arrowhead Stadium

Transmisión: Fox Sports

NFL Semana 17: Horario y dónde ver los partidos del sábado 27 de diciembre

La actividad de la Semana 17 de la NFL continúa el sábado 27 de diciembre con dos partidos.

Texans vs Chargers

Semana 17 de la NFL

Fecha: Sábado 27 de diciembre de 2025

Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Ravens vs Packers

Semana 17 de la NFL

Fecha: Sábado 27 de diciembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Esta Navidad se celebra con duelo divisional. 🎄⛄



📺📲: @FOXSportsMX pic.twitter.com/iJM5mK8ZeK — NFL México (@nflmx) December 23, 2025

NFL Semana 17: Horario y dónde ver los partidos del domingo 28 de diciembre

La mayoría de los partidos de la Semana 17 de la NFL se juegan el domingo 28 de diciembre.

Steelers vs Browns

Semana 17 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: 5

Jaguars vs Colts

Semana 17 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Seahawks vs Panthers

Semana 17 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Cardinals vs Bengals

Semana 17 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Buccaners vs Dolphins

Semana 17 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Patriots vs Jets

Semana 17 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Saints vs Titans

Semana 17 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Giants vs Raiders

Semana 17 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025

Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Eagles vs Bills

Semana 17 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 5 y Fox Sports

Bears vs 49ers

Semana 17 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de diciembre de 2025

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 17: Hora y canal para ver el Monday Night

Con un partido termina el lunes 29 de diciembre la actividad de la Semana 17 de la NFL, en el Monday Night, un duelo muy esperado en México: Dolphins vs Steelers.

Rams vs Falcons