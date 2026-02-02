Albacete vs FC Barcelona encaran los cuartos de final de la Copa del Rey. El pronóstico es triunfo del equipo culé, 3-1. Conoce las posibles alineaciones.

Albacete vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Copa del Rey

El FC Barcelona, líder de LaLiga, no dejará espacio a las sorpresas y avanzará a semifinales de la Copa del Rey, con marcador de 3-1 ante Albacete.

Pronóstico: Albacete 1-3 FC Barcelona

Albacete vs FC Barcelona: Pronóstico y posibles alineaciones de la Copa del Rey

Albacete vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de la Copa del Rey

El martes 3 de febrero de 2026 continúan los cuartos de final de la Copa del Rey con el partido Albacete vs FC Barcelona, a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Albacete vs FC Barcelona, en partido de la Copa del Rey.

Partido: Albacete vs FC Barcelona

Fase; Cuartos de final

Torneo: Copa del Rey

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Carlos Belmonte

Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona vence al Racing de Santander y avanza en la Copa del Rey (Miguel Oses / AP)

¿Cómo llegaron FC Barcelona y Albacete al partido de cuartos de final de la Copa del Rey?

El FC Barcelona llega en su mejor momento a los cuartos de final de la Copa del Rey, cuando visite al Albacete, el martes 3 de febrero de 2026.

FC Barcelona derrotó 0-2 al Racing de Santander en el duelo de octavos de final.

Albacete hizo historia al derrotar 3-2 al Real Madrid en el duelo de octavos de final, por lo que llega motivado con la misión de eliminar al FC Barcelona.