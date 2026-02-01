Albacete vs FC Barcelona juegan los cuartos de final de la Copa del Rey. Conoce la hora para ver el partido en SKY Sports, el martes 3 de febrero de 2026.

Partido: Albacete vs FC Barcelona

Fase; Cuartos de final

Torneo: Copa del Rey

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Carlos Belmonte

Transmisión: SKY Sports

El martes 3 de febrero de 2026 continúan los cuartos de final de la Copa del Rey con el partido Albacete vs FC Barcelona, a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Albacete vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Copa del Rey

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Albacete vs FC Barcelona, en partido de la Copa del Rey.

FC Barcelona (Joan Monfort / AP)

¿Cómo llega el FC Barcelona al partido de la Copa del Rey vs Albacete?

El FC Barcelona llega en su mejor momento a los cuartos de final de la Copa del Rey, cuando visite al Albacete, el martes 3 de febrero de 2026.

El 15 de enero de 2026, FC Barcelona derrotó 0-2 al Racing de Santander en el duelo de octavos de final, lo que demostró que es uno de los candidatos al título de dicho torneo local.

¿Cómo llega el Albacete al partido de la Copa del Rey vs FC Barcelona?

Albacete hizo historia al derrotar 3-2 al Real Madrid en el duelo de octavos de final, por lo que llega motivado con la misión de destronar la fiesta al FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey.