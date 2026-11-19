El Real Madrid CF y Aurélien Tchouaméni renovaron el contrato del jugador francés, quien seguirá vinculado al club merengue hasta el 30 de junio de 2032.

El Real Madrid ha confirmado a través de un comunicado el acuerdo con Aurélien Tchouaméni, un día después de anunciar renovar el contrato de Arda Güler.

El Real Madrid y Aurélien Tchouaméni han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032″ Real Madrid

Tchouameni se ha convertido en pieza funadamental del Real Madrid (@realmadrid)

¿Por qué Aurélien Tchouaméni fue renovado por el Real Madrid?

Aurélien Tchouaméni es un elemento fundamental en el Real Madrid de José Mourinho, y a sus 26 años, le da certeza al mediocampo merengue que les permite mayor soltura a elementos como Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius y Kylian Mbappé.

Y los números respaldan la renovación del seleccionado francés, quien en lo que va de temporada 2026-27, suma diez partidos oficiales entre LaLiga y la Champions League.

Tchouaméni ha saltado ocho veces como titular en el once del Real Madrid, con un total de 709 minutos disputados y una asistencia de gol.

En LaLiga ha participado en ocho juegos, siete de ellos desde el inicio, sumando 628 minutos.

Logros de Aurélien Tchouaméni con el Real Madrid

En sus cinco temporadas vistiendo la playera del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni ha disputado 205 partidos y ganado 8 títulos.

El Real Madrid destacó a Tchouaméni por su calidad internacional siendo seleccionado de Francia, representativo con el que ha disputado 50 partidos y ganó la Nations League en 2021.

Los títulos de Aurélien Tchouaméni con el Real Madrid: