Arda Güler aseguró su futuro con el Real Madrid después de que el club confirmara la renovación de su contrato hasta 2032, una decisión que refuerza la apuesta de la institución por una de las jóvenes promesas más destacadas del fútbol europeo.

El internacional turco ha logrado consolidarse dentro del primer equipo desde su llegada procedente del Fenerbahçe y ya presume varios títulos en su palmarés con la camiseta merengue.

Tras la firma del nuevo contrato, Arda Güler expresó su intención de seguir creciendo, conquistar más trofeos y dejar huella en la historia madridista.

Real Madrid destacó la calidad de Arda Güler (Captura de pantalla )

Arda Güler toma con responsabilidad su renovación con el Real Madrid

Arda Güler reaccionó a su renovación con el Real Madrid, confirmando que toma el nuevo contrato con mayor responsabilidad.

Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa. Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor Arda Güler, jugador del Real Madrid

(captura de pantalla)

Con la meta de convertirse en leyenda del Real Madrid

Güler reconoció que seguir los pasos de leyendas que han escrito su nombre en la historia del fútbol, en el Real Madrid, es un gran honor.

El turco confía en quedarse durante mucho tiempo en el Real Madrid, ganar más títulos y dejar su huella en la historia merengue.

Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde mi primer día: en especial a nuestro presidente. Y el agradecimiento más especial, para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo infinito" Arda Güler, jugador del Real Madrid

La actualidad de Arda Güler en el Real Madrid

Arda Güler fue fichado por Real Madrid en julio de 2023 procedente de Fenerbahçe, y gracias a su calidad es titular en el equipo que dirige José Mourinho.

El turco ha jugado doce partidos en LaLiga, en los que suma tres tantos y cuatro pases de gol. Además, suma dos pases de anotación en Champions League.