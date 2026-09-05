Athletic vs Atlético de Madrid disputaron la Jornada 4 de LaLiga 2026-2027, un partido que terminó con victoria local por 3-0.

Athletic no tuvo problemas para vencer al Atlético de Madrid, por lo que lograron sumar de a tres en la Jornada 4 de LaLiga.

Marcador final: Athletic 3-0 Atlético de Madrid.

Athletic vs Atlético de Madrid: Así se definió el partido de la Jornada 4 de LaLiga

El partido de la Jornada 4 de LaLiga Athletic vs Atlético de Madrid fue un partido tranquilo para el equipo local, que tomó la ventaja en el marcador y dominó las acciones.

Al final, los leones lograron la victoria por goleada en calidad de local.

Así llegaron los goles que definieron el partido Athletic vs Atlético de Madrid:

Minuto 46: Gol de Nico Williams (Athletic)

Minuto 48: Gol de Robert Navarro (Athletic)

Minuto 90: Gol de Oihan Sancet (Athletic)

¿Cuándo vuelven a jugar Athletic y Atlético de Madrid en LaLiga?

Athletic jugará el próximo sábado 12 de septiembre ante el Elche.

Atlético de Madrid, por su parte, enfrentará a la Real Sociedad, el domingo 13 de septiembre.