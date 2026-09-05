Athletic vs Atlético de Madrid disputaron la Jornada 4 de LaLiga 2026-2027, un partido que terminó con victoria local por 3-0.
Athletic no tuvo problemas para vencer al Atlético de Madrid, por lo que lograron sumar de a tres en la Jornada 4 de LaLiga.
Marcador final: Athletic 3-0 Atlético de Madrid.
Athletic vs Atlético de Madrid: Así se definió el partido de la Jornada 4 de LaLiga
El partido de la Jornada 4 de LaLiga Athletic vs Atlético de Madrid fue un partido tranquilo para el equipo local, que tomó la ventaja en el marcador y dominó las acciones.
Al final, los leones lograron la victoria por goleada en calidad de local.
Así llegaron los goles que definieron el partido Athletic vs Atlético de Madrid:
- Minuto 46: Gol de Nico Williams (Athletic)
- Minuto 48: Gol de Robert Navarro (Athletic)
- Minuto 90: Gol de Oihan Sancet (Athletic)
¿Cuándo vuelven a jugar Athletic y Atlético de Madrid en LaLiga?
Athletic jugará el próximo sábado 12 de septiembre ante el Elche.
Atlético de Madrid, por su parte, enfrentará a la Real Sociedad, el domingo 13 de septiembre.