Chivas vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 15 de marzo de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video, FOX One y Tubi a las 11:05 horas.

Partido: Chivas vs Pachuca

Fase: Jornada 12

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Horario: 11:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Prime Video, FOX One y Tubi

Chivas vs Pachuca: Día y hora para ver el partido de la Liga MX

Chivas vs Pachuca juegan el domingo 15 de marzo en partido de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, en punto de las 11:05 horas, tiempo del centro de México.

Chivas vs Pachuca: Canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

El Chivas vs Pachuca será transmitido por Amazon Prime Video, FOX One y Tubi desde el Estadio Akron.

Partido: Chivas vs Pachuca

Fase: Jornada 12

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Horario: 11:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Prime Video, FOX One y Tubi

Chivas vs Pachuca juegan en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cómo llegan Chivas y Pachuca a la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

Chivas y Pachuca son dos de las escuadras protagonistas del Clausura 2026 tras 11 jornadas disputadas en la Liga MX Femenil.

Con 26 puntos, Pachuca es sublíder de la Liga MX Femenil, mientras que Chivas es cuarto lugar con 25 unidades.

Se trata de un partido vital para ambas escuadras en sus aspiraciones para entre en un buen lugar a la Liguilla femenil.