Tigres vs Querétaro se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 15 de marzo de 2026 a las 20 horas y será transmitido por FOX One y Tubi.

Partido: Tigres vs Querétaro

Fase: Jornada 12 Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Tubi

Tigres vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX Femenil?

Tigres vs Querétaro juegan el domingo 15 de marzo como parte de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil

Tigres vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX Femenil?

El Tigres vs Querétaro se jugará a las 20 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Fox One y Tubi.

Partido: Tigres vs Querétaro

Fase: Jornada 12 Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Tubi

Tigres en la Liga MX Femenil (Alex Avalos / Alex Avalos)

¿Cómo llegan Tigres y Querétaro al partido de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

Momentos muy distintos viven Tigres y Querétaro en la Liga MX Femenil, previo a su partido de la Jornada 12 del Clausura 2026.

Tigres se ubica en la posición 6 de la Liga MX Femenil con 24 puntos, en busca de acercarse a las líderes del torneo.

Querétaro femenil, por su parte, es la peor escuadra de la Liga MX Femenil con apenas un punto en su cuenta.