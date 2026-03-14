Tigres vs Querétaro se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 15 de marzo de 2026 a las 20 horas y será transmitido por FOX One y Tubi.
- Partido: Tigres vs Querétaro
- Fase: Jornada 12 Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One y Tubi
Tigres vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX Femenil?
Tigres vs Querétaro juegan el domingo 15 de marzo como parte de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil
Tigres vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX Femenil?
El Tigres vs Querétaro se jugará a las 20 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Fox One y Tubi.
- Partido: Tigres vs Querétaro
- Fase: Jornada 12 Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One y Tubi
¿Cómo llegan Tigres y Querétaro al partido de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?
Momentos muy distintos viven Tigres y Querétaro en la Liga MX Femenil, previo a su partido de la Jornada 12 del Clausura 2026.
Tigres se ubica en la posición 6 de la Liga MX Femenil con 24 puntos, en busca de acercarse a las líderes del torneo.
Querétaro femenil, por su parte, es la peor escuadra de la Liga MX Femenil con apenas un punto en su cuenta.