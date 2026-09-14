Antonio Contreras, director técnico de Chivas Femenil, se fue contra la periodista Michelle Rosas tras el Chivas vs Rayadas por cuestionar el desempeño durante el encuentro.

“Profesor Michel Rosas de Pasión Femenil, preguntarle más allá de lo que nos pueda compartir, porque entiendo que las decisiones tácticas y la formación es algo que usted lo trabaja a lo largo de la semana y al final usted decide qué jugadoras van a salir de titulares, porque hoy Natalia Colin sale como una medio campo ofensivo, entendiendo que Cristina Ferral es formada en esa posición y a Natalia le costó mucho trabajo” Michelle Rosas, DT de Chivas Femenil

La periodista Michelle Rosas cuestionó al DT sobre las soluciones que puede ofrecer desde el banquillo sobre la fragilidad de la defensa.

Sin embargo, Antonio Contreras no lo tomó bien, pues respondió con ironía que a la periodista al menos encontró algo bueno, tras hablar de un mejor desempeño durante el segundo tiempo.

“¿Te gustó el segundo tiempo del Guadalajara? Pues ya tienes algo positivo para poner. Y la presión alta ¿Tú qué harías?” Michelle Rosas, DT de Chivas Femenil

Antonio Contreras descalifica a Michelle Rosas; “mi compromiso es cuestionar” resalta periodista

Antonio Contreras no tomó bien el cuestionamiento de Michelle Rosas sobre el desempeño del Chivas Femenil y decidió responder con descalificaciones.

Tras el cuestionamiento de la periodista sobre las decisiones del DT, ante los ocho goles en contra que pesan sobre Chivas Femenil en la Liga MX, Contreras mostró su molestia.

Y es que Antonio Contreras decidió cuestionar qué hubiera hecho la reportera como futbolista y no permitió que retomara la pregunta.

“¿Qué tú qué harías tú que fuiste jugadora, no? ¿De qué jugaste tú? ¿De qué jugabas? Eh, pues entonces me hace falta una como tú en el medio campo para agarrar la china y compañía. Ya tienes, ya tienes para poner. Escribe… Eres una buena mediocentro. Periodista no sé, pero buena mediocentro eres “ Michelle Rosas, DT de Chivas Femenil

Tras la descalificación, la periodista Michelle Rosas reiteró su compromiso con el cuestionamiento como periodista para “entender el por qué de las cosas” y compartió la forma en la que fue respondida por el DT.

“Acá la pregunta que hoy realicé en la conferencia de prensa de #Chivas. Mi compromiso como periodista es cuestionar y entender el por qué de las cosas” Michelle Rosas, DT de Chivas Femenil

Acá la pregunta que hoy realicé en la conferencia de prensa de #Chivas



Mi compromiso como periodista es cuestionar y entender el por qué de las cosas. pic.twitter.com/PgM8NfZZ8H — Michelle Rosas 🥑 (@Michelle_Rosas) September 13, 2026

Antonio Contreras se disculpa con periodista Michelle Rosas

Luego de que Michelle Rosas exhibiera la descalificación que le hizo Antonio Contreras, el DT compartió sus disculpas públicas.

A través de redes sociales, Contreras aseguró que se debía disculpar por su comportamiento contra la periodista.

“Quiero ofrecerte una disculpa, Michelle Rosas, por mi comportamiento de anoche. Reconozco que no me dirigí a ti con el respeto que correspondía. Mi comentario y mi actitud fueron incorrectos” Michelle Rosas, DT de Chivas Femenil

Antonio Contreras reconoció que tuvo una actitud grosera contra la periodista y aseguró que su pregunta “era válida y merecía una respuesta a la altura”.