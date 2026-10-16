Chivas y Nike sorprendieron a sus aficionados con el lanzamiento de su tercer uniforme para la temporada 2026-2027.

La nueva indumentaria de Chivas que rinde homenaje a la charrería, una de las expresiones culturales más representativas de México y, especialmente, de Guadalajara.

La nueva camiseta apuesta por una combinación elegante de negro con detalles dorados, inspirada en los elementos tradicionales del traje de charro.

¿Cuándo sale a la venta el tercer uniforme de Chivas?

Con este diseño, Chivas busca conectar su identidad futbolística con las raíces culturales de Jalisco, a través de una propuesta que se distingue de sus uniformes habituales.

El nuevo jersey estará disponible en México mediante dos etapas de lanzamiento, por un lado, el acceso anticipado comenzará el 20 de octubre de 2026, a través de Nike.com, la aplicación Nike, Nike Andares y la tienda oficial de Chivas en el Estadio Akron.

Así es el tercer uniforme de Chivas inspirado en la charrería. (@chivas)

Posteriormente, el lanzamiento general se realizará el 26 de octubre, con disponibilidad en tiendas Nike seleccionadas, la tienda Chivas Plaza del Sol y canales seleccionados en Estados Unidos.

¿Cuánto costará el nuevo jersey de Chivas?

Aunque Chivas y Nike ya hicieron oficial el lanzamiento de la indumentaria, el precio no fue especificado en la información del anuncio.

Por ello, los aficionados deberán consultar los canales oficiales de venta para conocer el costo de las distintas versiones disponibles.