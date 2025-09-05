Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova disputarán la final femenil del US Open 2025, el sábado 6 de septiembre; te damos la hora y canal para ver el partido.

Aryna Sabalenka parte como favorita para ganar la final femenil del US Open 2025, pero no deberá confiarse ante Amanda Anisimova.

Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova: Hora para ver la final femenil del US Open 2025

Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova saltarán a la cancha del Estadio Arthur Ashe, el sábado 6 de septiembre, para jugar la final femenil del US Open 2025, en hora por confirmar.

Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova: Canal para ver la final femenil del US Open 2025

La plataforma Disney+ y ESPN transmitirán la final femenil del US Open 2025, Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova.

Evento: US Open 2025

Juego: Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova

Fase: Final femenil

Fecha: Sábado 6 de septiembre de 2025

Horario: Por confirmar

Sede: Estadio Arthur Ashe

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llegó Aryna Sabalenka a la final femenil del US Open 2025?

Aryna Sabalenka intentará convertirse en la primera mujer en reclamar campeonatos consecutivos en el US Open, desde que Serena Williams ganó tres seguidos de 2012 a 2014.

La primera semifinal del jueves fue bastante cerrada, mucho más que el triunfo en sets corridos de Sabalenka sobre Pegula hace 12 meses, que le dio a la bielorrusa de 27 años su tercer título de Grand Slam, todos en canchas duras.

Desde entonces, Sabalenka fue subcampeona ante Madison Keys en el Abierto de Australia en enero y ante Coco Gauff en Roland Garros en junio. En julio, fue eliminada en las semifinales de Wimbledon por Anisimova.

¿Cómo llegó Amanda Anisimova a la final femenil del US Open 2025?

Amanda Anisimova eliminó a Naomi Osaka, para alcanzar su segunda final de Grand Slam en forma consecutiva. En Wimbledon en julio, Anisimova fue subcampeona ante Iga Swiatek.

Amanda Anisimova, de 24 años tiene otra oportunidad de ganar su primer trofeo de Grand Slam, en el US Open 2025.

Es la primera tenista en vencer a Osaka en una etapa tan avanzada de un torneo de Grand Slam. Antes de esta derrota, tenía un récord de 14-0 en su carrera en cuartos de final, semifinales y finales de Grand Slam.