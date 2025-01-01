Las actuaciones de Katia Itzel García como árbitra la han llevado a ponerse dentro del Top-10 de las mejores del mundo, de acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

Katia Itzel García volvió a romperla pues por segunda vez fue considerada como la sexta mejor silbante del mundo, poniendo en alto el nombre de México y siendo un ejemplo para todas las mujeres.

El pasado mes de noviembre, Katia Itzel García apareció como la segunda mejor del mundo en un listado llamado IFFHS Women’s World Best Referee 2024 The candidates-Top 10.

La árbitra de 32 años inició su carrera en el 2015 y fue en el 2022 cuando subió de nivel tras dirigir la final del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil. Posteriormente, en 2024 se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de la liga varonil después de 20 años.

Katia Itzel García es reconocida como una de las mejores árbitras del mundo

De acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), Katia Itzel García está dentro del Top-10 de las mejores árbitras del mundo del 2024.

Katia Itzel García está en la sexta posición del listado de la IFFHS con 19 puntos por debajo de Tori Penso de Estados Unidos y de Bouchra Karboubi de Marruecos.

Este reconocimiento significa el gran trabajo que ha hecho Katia Itzel García a lo largo de su carrera, demostrando que las mujeres pueden poner en alto el nombre de México y competir contra las mejores del mundo.

Rebecca Welch de Inglaterra - 118 puntos Stéphanie Frappart de Francia - 104 puntos Tess Olofsson de Suecia - 94 puntos Tori Penso de Estados Unidos - 31 puntos Bouchra Karboubi de Marruecos - 27 puntos Katia Itzel García Mendoza de México - 19 puntos Edina Alves Batista de Brasil - 15 puntos Yoshimi Yamashita de Japón - 14 puntos Salima Mukansanga de Ruanda - 10 puntos Marta Huerta de Aza de España - 8 puntos

¿Quiénes fueron los mejores árbitros del mundo?

Según el listado de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS), estos fueron los mejores árbitros del mundo en el 2024: