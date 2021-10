Carlos Vela quiere volver a jugar a lado de Antoine Griezmann, aunque ahora en el LAFC, su equipo en la Major League Soccer (MLS), donde es una de las grandes figuras.

En conferencia de prensa, el jugador franquicia del LAFC reveló que ha tenido contacto con el delantero del Atlético de Madrid, con quien le gustaría volver a compartir equipo.

Carlos Vela señaló que ya ha comenzado ha hablarle de la MLS con la misión de convencerle para que juegue en el equipo de Los Ángeles.

Asimismo, el mexicano señaló que la MLS sería fantástica para Antoine Griezmann, a quien le encanta la cultura estadounidense y sus deportes como el beisbol o el basquetbol.

“Le encanta Estados Unidos y estamos intentando convencerlo de que venga, por los Dodgers, los Lakers y el clima, que venga a Los Ángeles porque le gusta”, agregó.

Antoine Griezmann fue, hasta hace un par de años, uno de los mejores jugadores del mundo por sus actuaciones con el Atlético de Madrid y la Selección de futbol de Francia.

El delantero galo cuenta con 30 años de edad , por lo que se espera que aún pase otros dos o tres años en el futbol de élite en Europa.

Después de su primera etapa con el Atlético de Madrid, Griezmann pasó dos años sombríos en el FC Barcelona, donde perdió el cartel que tenía antes de su llegada.

Ahora vuelve a estar con el cuadro colchonero, con el que espera pasar varios años antes de comenzar su aventura en la MLS.

Así lo dijo el propio jugador francés cuando era jugador del Barça, señalando que le gustaría llegar a la MLS en el 2024 .

Griezmann aseguró que le gusta la cultura estadounidense y la NBA, pero que además llegaría a la MLS para ganarla y no simplemente a retirarse.

“Mi contrato con el Barcelona es hasta junio de 2024 y después de eso creo que será el momento adecuado para ir a Estados Unidos. Amo este país, esta cultura, la NBA y el deseo de descubrimiento me guían, pero también tengo una familia... me encantaría terminar mi carrera allí. Pero iría para ser bueno en el campo y ganar la MLS, no llegar cuando ya no tenga nada en las piernas y lucirme para nada en el campo”

Antoine Griezmann