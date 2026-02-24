La MLS sigue en busca de estrellas y Antoine Griezmann sería la siguiente en aparecer en ella, con el Orlando City SC como el equipo que negocia el fichaje del futbolista francés.

Tom Bogert, especialista en la MLS, informó que el Orlando City SC se encuentra en negociaciones avanzadas para fichar al delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.

El periodista de The Athletic, señaló que, Griezmann, jugador de 34 años es la prioridad del Orlando City SC, y el gerente general del club, Ricardo Moreira, ha estado en España para negociar el fichaje.

Antoine Griezmann, futbolista francés (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

La cercanía de Antoine Griezmann con la MLS

La llegada de Antoine Griezmann a la MLS no sería nada extraña, ya que el futbolista tiene un gusto especial por la cultura estadounidense, y suele vacacionar en ese país.

Aficionado a la NBA, Griezmann estuvo cerca antes de ser fichado por el Inter Miami de la MLS.

El Orlando City SC confía en fichar a Griezmann durante la ventana principal de la MLS, que se extiende hasta el 26 de marzo de 2026

Lionel Messi, jugador de Inter Miami en la MLS (itzel espinoza)

Las estrellas de la MLS a las que se uniría Antoine Griezmann

Antoine Griezmann, actual delantero del Atlético de Madrid, se uniría a estrellas como Lionel Messi, Son Heung-min, Thomas Muller y Hugo Lloris, quienes ya militan en la MLS.