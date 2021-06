Después de derrotar a Chris Arriola, Andy Ruiz Jr. se encuentra a la espera de que saber quién será su próximo rival, entre los cuales podría estar Luis Ortiz.

El boxeador cubano Luis Ortiz, mejor conocido como ‘King Kong’ aprovechó los micrófonos de TUDN para mandarle un mensaje a Andy Ruiz.

Ortiz se refirió a Andy Ruiz como un “gordo mamón”, debido a que no quiere pelear contra él, pero sí dice estar listo para una tercera pelea contra Anthony Joshua .

“Dice que no está preparado para pelear con Luis Ortiz, pero sí para enfrentar a Anthony Joshua. Es un descaro, es un gordo mamón, no me gusta ofender pero es un llorón”.

Luis Ortiz. Boxeador