Andy Ruiz quiere regresar a lo más alto dentro de la categoría del peso pesado en el mundo del boxeo, por lo que quiere una tercera pelea frente a Anthony Joshua.

El pugilista mexicano, quien viene de derrotar a Chris Arriola, ya habría puesto manos a la obra para buscar un tercer combate ante Joshua a través de Eddie Hearn, representante del británico.

Fue el propio Hearn el que dijo, en entrevista para IFLTV, que una de las opciones de Joshua, después de su pelea ante Oleksandr Usyk , es Andy Ruiz, quien le mandó un mensaje.

“No descartaría ningún escenario en este momento para Anthony Joshua. Probablemente tengamos 10 días para decidir qué vamos a hacer. Hay varias opciones, si vas a Estados Unidos, él (Andy Ruiz) ya me escribió en Instagram y me dijo ‘Estoy listo, hagamos esto, AJ vs Ruiz tres’”

Eddie Hearn. Representante Anthony Joshua