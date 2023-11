Durante el podcast “Entre Camaradas” de Javier Alarcón tuvo como invitados a David Faitelson y André Marín, quien confesó que le gustaría hacer las paces con José Ramón Fernández después de malos entendidos.

Y esque cabe recordar que la salida de Marín de TV Azteca supuestamente se derivó por problemas con José Ramón Fernández, donde el actual comunicador de Espn había señalado que había sido traicionado por el ahora nuevo periodista de TUDN.

Durante el podcast “Entre Camaradas” Javier Alarcón le cuestionó a André Marín lo que significa José Ramón Fernández, a lo que el nuevo integrante de TUDN lo describió con emotivas palabras y donde además señaló que quiere hacer las paces.

“Una persona importante en mi carrera, le estaré siempre agradecido y por más que haya dicho que era un traidor, fue la mentira más grande que ha dicho toda su vida, le fui leal, me rompí el alma por él y por su proyecto, me dio una mano, me abrió la puerta de trabajar en este medio.

¿Te gustaría hacerle una llamada y pacificar las cosas y los malos entendidos? cuestionó Alarcón, a lo que André Marín contestó , “Si, si me gustaría y te voy a tomar la palabra” indicó André Marín.

André Marín si avisó a Fox Sports su salida a Televisa

Por otra parte, André Marín dio a conocer que si avisó su salida de Fox Sports para irse a Televisa. Cabe recordar que cuando TUDN lo anunció hubo molestia en su extrabajo, donde a través de un comunicado lo tacharon de poco profesional.

“Yo al señor Arroyo se lo dije en su cara, que tenía la oportunidad de ir a Televisa y antes de decirle al señor Arroyo se lo dije a Carlos Martínez y a Ernesto López que era mi jefe directo, les anuncié meses antes que tenía la oportunidad de trabajar en Televisa, entonces no fue una sorpresa” dijo Marín.

