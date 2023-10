André Marín es uno de los periodistas deportivos más destacados y ha tenido programas llenos de éxitos.

No obstante, André Marín se ha caracterizado por no terminar bien con las empresas para las que ha trabajado; la historia se repitió con Fox Sports.

Y es que, André Marín llegó a Fox Sports en 2011 pero antes de eso, estuvo en TV Azteca, formando parte del equipo de José Ramón Fernández.

Sin embargo, no salió en buenos términos de TV Azteca y hubo polémica en aquel entonces, pero luego de más de una década, la historia se vuelve a repetir.

Fox Sports emitió un polémico comunicado, en el que expresaron desconcierto tras la salida del periodista, pues su programa de “La última palabra” era de los más vistos.

No obstante, él junto con David Faitelson dejaron a las empresas para las que trabajaron por más de una década para unirse al equipo estelar de TUDN.

André Marín (tomada de video)

Fox Sports y el comunicado sobre André Marín

Y es que, Fox Sports dio a entender en el comunicado, que su salida no se dio en los mejores términos, pues si contrato con la empresa sigue vigente.

“Entendemos que André ha optado por dar un paso al costado y emprender nuevos retos. Sin embargo, el contrato de André con Fox Sports sigue vigente, por lo que lamentamos profundamente las formas en que nos hemos enterado de sus decisiones”, se lee.

Por otro lado, aseguraron que las formas en que salió de la empresa, los lastimaron, pues hace poco negó los rumores que lo ponían en TUDN.

“Luego de todos estos años de relación, FOX Sports y todos aquellos en el equipo que hemos sido cercanos a André, lamentamos y nos lastiman las formas”.

André Marín se defiende

No obstante, André Marín no se quedó callado y emitió un comunicado defendiéndose de lo que dijo Fox Sports.

El periodista aseguró que desde hace un año le comunicó a Fox Sports que era probable que saliera de la empresa, pues quería tener nuevos proyectos.

“Hace tiempo avisé a Fox Sports que tenía, para el año entrante, nuevos planes y retos profesionales. Apenas, el pasado miércoles, me informaron que ya no regresaría al programa La Última Palabra y por ende no me podría despedir de su audiencia, lo cual, mucho me hubiera gustado”, indicó.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok