El Perro Bermúdez recordó la pelea que tuvo con André Marín, su nuevo compañero de TUDN. Durante el podcast Mother Soccer el comentarista del “zambombazo” reveló que estuvo a punto de aventarlo de un barandal.

André Marín y el Perro Bermúdez tuvieron una pelea hace años unos cuantos años y fue recordada durante un podcast, donde el ex de Fox Sports estuvo a punto de ser aventado por un barandal.

Cabe destacar que hace unos cuantos días, André Marín se unió a TUDN, donde en algún momento es posible que ambos comentaristas se les vea compartir espacio juntos.

Perro Bermúdez recordó pelea con André Marín

Durante el podcast Mother Soccer, el Perro Bermúdez contó la vez que se peleó con André Marín y donde estuvo a punto de aventarlo por un barandal.

Perro Bermúdez y André Marín coincidieron en una cobertura en Colombia, donde el ex Fox Sports hizo un comentario en contra del crónista, a lo que este no se quedó callado y comenzó a reclamarle que incluso estuvo a punto de tirarlo por un barandal.

“Mira que me acuerdo que lo agarré así (haciendo señales de jalones) y lo iba yo aventar por un barandal porque me dijo ‘ya se fue el circo, se quedaron los animalitos’. ‘Animalitos tu jefa’ y bueno, se prendió todo, mencionó el ‘Perro’.

Por otra parte señaló que tras ese incidente, mantiene una buena relación con Marín, después de que éste estuviera al tanto de la operación que sufrió su esposa.

“Con André Marín me llevo extraordinariamente bien. Tuvo conmigo un detalle sensacional cuando vino el trasplante de riñón de mi esposa Leticia llevándole un ramo de flores. Todo esto después de que había tenido un roce fuerte él y yo”. agregó el “Perro”.

Perro Bermúdez también se peleó con David Faitelson

Dentro de este mismo podcast, el Perro Bermúdez también señaló que se peleó con David Faitelson, quien también se acaba de unir a TUDN y que en su momento habló mal él. A pesar de ello se lleva bien con s ahora nuevo compañero.

“Faitelson es raro, pero me llevo bien, hace como cinco seis meses me metió un madrazo con un comediante muy famoso. Yo le respondí con un tweet, le dije mira David, tú ni narras ni comentas por eso ESPN no te pone ahí, lo único que sabes hacer es tirar madrazos, eres un tremendo estúpido” señaló el “Perro”.

