La Leagues Cup 2026 entra en su etapa definitiva con las semifinales completamente definidas.

Por primera vez en la historia del torneo, los cuatro equipos que disputarán esta ronda pertenecen a la Liga MX, por lo que el título quedará en manos de un club mexicano.

Las semifinales se disputarán el miércoles 2 de septiembre, con dos encuentros que definirán a los finalistas de esta edición.

Semifinales de la Leagues Cup 2026.

¿A qué hora será el Toluca vs León?

El primer boleto a la gran final se disputará entre Toluca y León.

El partido está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como sede Houston, Texas.

Partido: Toluca vs León

Fecha: Miércoles 2 de septiembre

Horario: 19:00 horas

Sede: Houston, Texas

¿A qué hora se jugará el América vs Rayados?

La segunda semifinal de la Leagues Cup 2026 enfrentará a dos de los clubes más importantes del futbol mexicano.

América y Rayados se medirán en Los Ángeles, California, en un partido programado para las 21:30 horas.

Partido: América vs Rayados

Fecha: Miércoles 2 de septiembre

Horario: 21:30 horas

Sede: Los Ángeles, California

Leagues Cup 2026 tendrá un campeón mexicano

La edición 2026 tendrá un desenlace histórico, pues independientemente de los resultados de las semifinales, la Leagues Cup contará por primera vez con un campeón completamente mexicano.

La presencia de Toluca, León, América y Rayados garantiza que el título permanecerá en la Liga MX, dejando fuera de la pelea a todos los representantes de la MLS.