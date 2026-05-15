América vs Rayadas juegan la final de vuelta de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria 3-1 de las Águilas, en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil, América vs Rayadas.
América vs Rayadas: Pronóstico de la Final de ida de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, América vs Rayadas, en la Final de la Liga MX Femenil, es victoria 3-1 para las locales en el Estado Ciudad de los Deportes.
Pronóstico: América 3-1 Rayadas (global 3-2, se coronan las Águilas)
América vs Rayadas: Posibles alineaciones de la final de vuelta de la Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Rayadas, en la vuelta de la Final de la Liga MX Femenil.
América
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Mariela Ramos, Kimberly Rodríguez, Isadora Haas, Karina Rodríguez.
- Medias: Gabriela García, Irene Guerrero y Nancy Antonio.
- Delanteras: Scarlett Camberos, Geyse Ferreira y Sarah Luebbert.
Rayadas
- Portera: Paola Manrique
- Defensas: Daniel Monroy, Alejandra Calderón, Valeria del Campo y Carol Cázares
- Mediocampistas: Diana García, Marcela Restrepo, Christina Burkenroad y Valeria Vargas
- Delanteras: Lucía García y Alice Soto
América vs Rayadas: Día, hora y canal para ver la Final de la Liga MX Femenil
América vs Rayadas juegan la Final de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 17 de mayo de 2026 y será transmitido por Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.
- Partido: América vs Rayadas
- Fase: Final de la Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: Canal 2, TUDN, YouTube y ViX
Esto necesitan Rayadas y América para coronarse
Rayadas necesita mantener la ventaja en el global para coronarse en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Cualquier empate le daría el título.
América requiere superar por dos goles a Rayadas para ganar el título de la Liga MX.
Si América gana por un gol de diferencia a Rayadas, la final de la Liga MX Femenil se iría a los tiempos extras y de ser