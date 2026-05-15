América vs Rayadas juegan la final de vuelta de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria 3-1 de las Águilas, en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil, América vs Rayadas.

América vs Rayadas: Pronóstico de la Final de ida de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, América vs Rayadas, en la Final de la Liga MX Femenil, es victoria 3-1 para las locales en el Estado Ciudad de los Deportes.

Pronóstico: América 3-1 Rayadas (global 3-2, se coronan las Águilas)

América vs Rayadas: Posibles alineaciones de la final de vuelta de la Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Rayadas, en la vuelta de la Final de la Liga MX Femenil.

América

Portera: Sandra Paños

Defensas: Mariela Ramos, Kimberly Rodríguez, Isadora Haas, Karina Rodríguez.

Medias: Gabriela García, Irene Guerrero y Nancy Antonio.

Delanteras: Scarlett Camberos, Geyse Ferreira y Sarah Luebbert.

Rayadas

Portera: Paola Manrique

Defensas: Daniel Monroy, Alejandra Calderón, Valeria del Campo y Carol Cázares

Mediocampistas: Diana García, Marcela Restrepo, Christina Burkenroad y Valeria Vargas

Delanteras: Lucía García y Alice Soto

Scarlett Camberos busca ganar el título con el América Femenil (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

América vs Rayadas: Día, hora y canal para ver la Final de la Liga MX Femenil

América vs Rayadas juegan la Final de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 17 de mayo de 2026 y será transmitido por Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.

Partido: América vs Rayadas

Fase: Final de la Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 2, TUDN, YouTube y ViX

Esto necesitan Rayadas y América para coronarse

Rayadas necesita mantener la ventaja en el global para coronarse en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Cualquier empate le daría el título.

América requiere superar por dos goles a Rayadas para ganar el título de la Liga MX.

Si América gana por un gol de diferencia a Rayadas, la final de la Liga MX Femenil se iría a los tiempos extras y de ser