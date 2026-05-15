América vs Rayadas se enfrentan en la Final de la Liga MX Femenil por el título del Clausura 2026. El partido de vuelta es el domingo 15 de mayo de 2026 y será transmitido a las 12 horas por Canal 2, TUDN, YouTube y ViX.

Partido: América vs Rayadas

Fase: Final Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 2, TUDN, YouTube y ViX

América vs Rayadas: ¿Cuándo ver la vuelta de la Final de la Liga MX Femenil?

América vs Rayadas juegan el domingo 17 de mayo de 2026 a partir de las 12 horas en la Final de la Liga MX Femenil.

América vs Rayadas: ¿Dónde ver la vuelta de la Final de la Liga MX Femenil?

El América vs Rayadas será transmitido por las plataformas de Canal 2, TUDN, YouTube y ViX. .

Partido: América vs Rayadas

Fase: Final Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 2, TUDN, YouTube y ViX

América Femenil requiere ganar en la vuelta a Rayadas para aspirar al título (MEXSPORT / Adrian Macias)

¿Cómo quedaron Rayadas vs América a la Final de ida de la Liga MX Femenil?

Rayadas ganó 1-0 la ida de la Final de la Liga MX Femenil este jueves 14 de mayo de 2026 en el Estadio BBVA.

Rayadas necesita mantener esa ventaja para coronarse en el Clausura 2026. Cualquier empate le daría el título.

América requiere superar por dos goles a Rayadas para ganar el título de la Liga MX.

Si América gana por un gol de diferencia a Rayadas, la final de la Liga MX Femenil se iría a los tiempos extras y de ser necesario, a la tanda de penaltis.