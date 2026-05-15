Rayadas vs América iniciaron la actividad de la final de la Liga MX Femenil con victoria 1-0 sobre las Águilas.

Rayadas y América dieron un partido digno de final, sin embargo, las Águilas no lograron sobreponerse a las regias en la final del Clausura 2026.

Rayadas vs América: así fue el partido de ida de la final de la Liga MX Femenil

En el partido Rayadas vs América de la final de la Liga MX Femenil, las Águilas perdieron 1-0 en el Estadio BBVA.

Así fueron los goles del partido Rayadas vs América:

Minuto 25: Gol de Alice Soto (Rayadas)

Rayadas saca ventaja ante América en la final de la Liga MX Femenil. (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

¿Qué sigue para Rayadas y América en la Liga MX Femenil?

Rayadas ganó en la ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil luego de vencer al América en el Estadio BBVA, por lo que ahora tendrá que ganar la vuelta para conorarse como las monarcas del futbol femenil.

América, por su parte, perdió la ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, por lo tanto, tendrá que ganar el partido de vuelta para poder levantar el título para sus vitrinas.