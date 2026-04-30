FC Juárez empató al América en el partido de ida de los cuartos de final por 1-1, por lo que ambas escuadras buscarán ganar en la vuelta para llegar a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Marcador final del partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil: FC Juárez 1-1 América

¿Cómo fue el empate de FC Juárez y América en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

FC Juárez empató ante el América en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Así fueron los goles del empate de FC Juárez y América:

Minuto 13: Gol de Norma Palafox (FC Juárez)

Minuto 62: Gol de Scarlett Camberos (América)

FC Juárez empata con América en la ida de cuartos de la Liga MX Femenil. (Alex Avalos / MEXSPORT)

FC Juárez y América buscan avanzar a las semifinales de la Liga MX Femenil

FC Juárez empató en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil por un marcador de 1-1 ante América, por lo que buscarán ganar la vuelta para ir a las semifinales del futbol femenil mexicano.

FC Juárez tendrá que esperar los otros resultados y ganar el juego de vuelta ante América para conocer a su próximo rival en las semifinales, en caso de avanzar.

¿Cuándo jugarán FC Juárez y América la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

FC Juárez y América jugarán la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil el próximo sábado 2 de mayo de 2026.

El partido de vuelta entre FC Juárez y América se llevará a cabo a las 15:55 horas, tiempo del centro de México.