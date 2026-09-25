América podría presentar dos novedades en su plantel para la Jornada 10 del Apertura 2026, luego de que Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno continúan avanzando en su proceso de adaptación y apuntan a recibir su primera convocatoria con las Águilas frente a Necaxa.

El conjunto azulcrema entrenó en las instalaciones de Coapa, donde Guillermo Almada prepara el encuentro del próximo domingo ante los Rayos en Aguascalientes.

Aunque todavía existe cautela respecto a la participación de los dos refuerzos sudamericanos, se espera que ambos puedan ser considerados al menos como opciones de cambio.

Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno han mostrado buena adaptación

Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno llevan varios días trabajando en la Ciudad de México y han mostrado una evolución favorable en el aspecto físico, particularmente en su adaptación a la altura.

Por ello, el cuerpo técnico del América considera que podrían aparecer por primera vez en una convocatoria, aunque existen pocas posibilidades de que alguno de los dos sea titular ante el conjunto hidrocálido.

La incorporación de ambos defensores llega en un momento en el que América tendrá que realizar ajustes importantes.

América tendría dos debuts en la Jornada 10: Santiago Ramos y Santiago Bueno. (@ClubAmerica)

América tendrá cinco bajas para enfrentar a Necaxa

América contará con cinco bajas debido a las convocatorias de distintos futbolistas a sus respectivas selecciones durante la Fecha FIFA, situación que reducirá las alternativas disponibles para Guillermo Almada.

Una de las noticias positivas para el América es el regreso de Kevin Álvarez a los entrenamientos al parejo del grupo. El lateral dejó atrás sus molestias y existen altas posibilidades de que pueda estar disponible para enfrentar a Necaxa.