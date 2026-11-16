Toluca vs América se enfrentaron en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA, duelo que arrojó a la última escuadra semifinalista gracias al triunfo del América por marcador de 0-3 (Global de 0-6).

Los cuartos de final de ida del Apertura 2026 vieron al América ganar como visitante 3-0 a Toluca, así que el segundo partido lucía de trámite para las Águilas.

Marcador: Toluca 0-3 América

Toluca vs América: así fue el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs América fue el partido con el que cerró la actividad de cuartos de final de la Liga Femenil, fase en la que Pumas dio la gran sorpresa eliminando a Tigres.

Así fueron los goles del partido de cuartos de final Toluca vs América:

Minuto 9: Gol de Geysa (Toluca 0-1 América)

Minuto 42: Gol de Scarlett Camberos (Toluca 0-2 América)

Minuto 42: Gol de Priscila (Toluca 0-3 América)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y América?

Las semifinales de la Liga Femenil BBVA es la siguiente fase del torneo de Apertura 2026, en el que solo una de las escuadras que se enfrentaron este domingo tendrán actividad.