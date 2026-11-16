Los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA se reanudaron con el partido Rayadas vs Pachuca, este domingo 15 de noviembre en el Estadio BBVA, con resultado de 3-2 favorable para las locales.

El Apertura 2026 de la Liga Femenil vivió el sábado la sorpresa de la eliminación de Tigres, situación que Rayadas salió a evitar en el BBVA.

El partido de ida terminó 3-2 a favor de Rayadas, así que el marcador global quedó 4-2 luego del 0-1 en la Ida para las norteñas.

Marcador: Rayadas 3-2 Pachuca

Rayadas vs Pachuca: así fue el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

El partido Rayadas vs Pachuca en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA, enfrentó a dos de los equipos que suelen pelear por el título.

Así fueron los goles del partido de cuartos de final Rayadas vs Pachuca:

Minuto 10 : Gol de Paola García (Rayadas 0-1 Pachuca)

Minuto 20: Gol de Aline Gomes (Rayadas 0-2 Pachuca)

Minuto 47: Gol de Valeria del Campo (Rayadas 1-2 Pachuca)

Minuto 69: Gol de Diana García (Rayadas 2-2 Pachuca)

Minuto 81: Gol de Alexandra Godínez (Rayadas 3-2 Pachuca)

¿Cuándo vuelven a jugar Rayadas y Pachuca?

Las semifinales de la Liga Femenil BBVA es la siguiente fase del torneo de Apertura 2026. Aun no existen horarios ni fechas confirmadas, pero podrían jugar jueves y domingo de nueva cuenta.