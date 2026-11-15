Chivas vs FC Juárez definieron a la segunda escuadra semifinalista en la Liga Femenil BBVA, con resultado de empate en la cancha del Estadio Akron, el cual le dio el pase al Rebaño por su mejor posición en el torneo.

Tras empatar sin goles en el partido de ida y al terminar la serie igualada luego del juego de vuelta, Chivas seguirá en la competencia a la espera de su rival en las semifinales.

Marcador final: Chivas 1-1 FC Juárez (Global 1-1)

Chivas vs FC Juárez: así se definió el partido de cuartos de final de de la Liga Femenil BBVA

Chivas vs FC Juárez se midieron en busca de una victoria para avanzar a las semifinales de la Liga Femenil BBVA, y las Bravas se adelantaron en el marcador.

Sin embargo, la histórica Alicia Cervantes aprovechó un error de la portera rival para emparejar el marcador.

Así fueron los goles del partido Chivas vs FC Juárez:

Minuto 15: Gol de Farlyn Caicedo (Chivas 0-1 FC Juárez)

Minuto 36: Gol de Alicia Cervantes (Chivas 1-1 FC Juárez)

Farlyn Caicedo anotó el gol de las Bravas del FC Juárez (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y FC Juárez en la Liga Femenil BBVA?

Chivas volverá a la actividad en las semifinales de la Liga Femenil BBVA con fecha por definir.

El FC Juárez empezará sus vacaciones y a planear el siguiente torneo de la Liga Femenil, en el torneo de Clausura 2027.