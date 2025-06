La tenista británica Katie Boulter destapó un tema delicado al evidenciar los fuertes insultos que recibe mediante las redes sociales cada que pierde un partido y compartió su sentir al respecto debido a que ha sido algo que la sacudió emocionalmente según lo que compartió.

Durante una entrevista con la BBC, la tenista rankeada 39 del mundo mostró los insultos que ha sufrido en sus redes sociales cuando pierde un partido y aseguró que muchos de esos mensajes que recibe ella no sería capaz de decirle a nadie dada su naturaleza.

“Me pregunto quién es la persona que envió eso. No creo que sea algo que le diría jamás a mi peor enemigo. Es algo horrible, horrible, decírselo a cualquiera. Es horrible”, compartió Katie Boulter.

Los fuertes mensajes a Katie Boulter en redes sociales

Katie Boulter no dudó en hacer de conocimiento público algunos de los mensajes en redes sociales que usuarios le han mandado después de sus partidos y muchos van desde de amenazas de muerte hasta reclamos de personas que supuestamente perdieron dinero en apuestas tras un juego suyo.

“Espero que tengas cáncer”, “mandaré velas y un ataúd para tu familia”, “vete al infierno, he perdido el dinero que mi madre me envió”. Estos son solamente algunos de los mensajes que Katie Boulter recibe en redes sociales cuando los resultados en sus partidos no le son favorables.

Al respecto, la tenista confesó que esta situación se ha convertido en algo cotidiano para ella, pero eso resulta también riesgoso al haberlo normalizado. Así lo confirmó ella misma al compartir que esto era algo que se tomaba más a pecho en el inicio de su carrera.

La reflexión de Katie Boulter sobre el acoso que recibe en redes sociales

En medio de todo, Katie Boulter hizo una reflexión en la que el acoso en redes sociales deja en evidencia lo vulnerables que pueden llegar a ser como figuras públicas y en ocasiones genera temor porque no saben si quien les escribe en realidad se encuentre cerca.

“Creo que esto demuestra lo vulnerables que somos. Realmente no sabes si esta persona está en el lugar. Realmente no sabes si está cerca o si sabe dónde vives o algo por el estilo”, dijo Katie Boulter respecto al acoso que ha sufrido en sus redes sociales.

Con todo lo expuesto, Boulter buscó crear algo de conciencia sobre este tema, lo grave que llega a ser para quien los recibe y trata de apoyar a los tenistas más jóvenes al tratarse de un fenómeno cada vez más frecuente.